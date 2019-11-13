مقتل 6 أشخاص وإصابة 15 في اشتعال خط بترول شمال مصر (فيديو)

أعلنت وزارة الصحة المصرية وفاة 6 أشخاص وإصابة 15 آخرين إثر حادث اشتعال حريق نتيجة تسرب غاز بعزبة المواسير، التابعة لإيتاي البارود في محافظة البحيرة شمال القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان: ”تم الدفع بـ20 سيارة إسعاف مجهزة لموقع الحادث حيث تم نقل المصابين إلى مستشفيات كفر الدوار العام وإيتاي البارود ودمنهور التعليمي لتلقي العلاج اللازم“، مؤكدة أن الإصابات تتراوح بين حروق بدرجات مختلفة في أماكن متفرقة بالجسد واختناقات، كما تم نقل المتوفين لمشرحة إيتاي البارود“.

من جهته، ذكر عبدالمنعم حافظ رئيس شركة أنابيب البترول المصرية، أنه في تمام الساعة الواحدة ظهر اليوم تم اكتشاف محاولة سرقة لخط منتجات بترولية بمحافظة البحيرة.

وكشف حافظ، في بيان رسمي من وزارة البترول، قيام اللصوص بتركيب كلبس بغرض السرقة وحدث تسرب لمنتج البنزين على الأرض وبالترعة المجاورة وهو ما تسبب في اشتعال الخط.

وعلى الفور انتقلت فرق الفنيين بالشركة لموقع الحادث وتم غلق المحبس قبل الكسر وبعده والسيطرة على التسريب، وإبلاغ الشرطة والنيابة العامة بالحادث وقاما بمعاينة المكان وتحرير محضر بالواقعة في الخامسة مساء.

وتابع البيان: ”عقب ذلك ونتيجة لمصدر لهب مجهول حدث اشتعال في المنتج المتسرب جراء الحادث وتمت السيطرة على الحريق في التسريب الذى بالأرض بالكامل، وجاري السيطرة على الحريق بالمنتج المتسرب في الترعة المجاورة“.

انفجار ضخم بخط مواد بترولية في محافظة البحيرة المصرية.. وشهود عيان يتحدثون عن وجود جثث متفحمة وعشرات المصابين#إرم_نيوز #ايتاي_البارود #البحيرة pic.twitter.com/KDSjrp4dqc — إرم نيوز (@EremNews) November 13, 2019

وتحاول قوات الدفاع المدني إطفاء النيران، واستعانت بفرق متخصصة من وزارة البترول للسيطرة على الوضع .