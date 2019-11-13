طائرة سعودية تهبط اضطراريًا بكندا بسبب ”رضيع“

اضطرت طائرة تابعة للخطوط السعودية للهبوط اضطراريًا شرق كندا، أمس الثلاثاء، بسبب حالة صحية حرجة لطفل رضيع يبلغ من العمر عامين، إلا أنه توفي لدى وصوله للمستشفى.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، قالت المتحدثة باسم مطار ”سانت جون الدولي“ بكندا، ”إن رحلة الخطوط الجوية السعودية هبطت في عاصمة مقاطعة (نيو فاوند لاند) الساعة 11:40 صباحًا بتوقيت كندا، بسبب حالة طبية طارئة“.

وأوضحت، أن ”الطائرة السعودية كانت متجهة من مدينة جدة السعودية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، لكن حالة الطفل الصحية دفعت إلى هبوطها في المطار الكندي ونقل الطفل لأقرب مستشفى، لكن الأطباء أعلنوا وفاته“.

ولم تكشف الجهات الأمنية عن هوية الطفل وعائلته، مؤكدة أن ”الوفاة طبيعية“.