 إصابة رجل خلال شجاره مع طليقته في محكمة بالأردن – إرم نيوز‬‎

إصابة رجل خلال شجاره مع طليقته في محكمة بالأردن

إصابة رجل خلال شجاره مع طليقته في محكمة بالأردن

المصدر: رموز النخال-إرم نيوز

تعرض رجل لإصابة في جسده بعد سقوطه، مساء اليوم الثلاثاء، من الدرج الخارجي لمحكمة إربد الشرعية الواقعة في محافظة إربد شمال الأردن.

وقال شهود عيان كانوا في مكان الحادث لحظة وقوعه: ”إن شجارًا عنيفًا نشب بين الرجل وطليقته داخل أروقة المحكمة، إثر خلافات شخصية بينهما، حيث دفعت الأخيرة طليقها بقوة من أمام بوابة المحكمة، مما أدى لسقوطه من الدرج وإصابته في جسده“.

وأظهرت مشاهد مصورة، نقلًا عن موقع رؤيا الإخباري المحلي، لحظة وصول أفراد من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملوا على إسعاف المصاب ونقلوه في سيارة إسعاف إلى المستشفى.

مشاجرة بين رجل وطليقته في محكمة اربد الشرعية.. واصابة الزوج

مشاجرة بين رجل وطليقته في محكمة اربد الشرعية.. واصابة الزوجhttps://royanews.tv/news/196515

تم النشر بواسطة ‏رؤيا الاخباري‏ في الثلاثاء، ١٢ نوفمبر ٢٠١٩

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الأردن
الطلاق
تاغ
محاكم
مشاجرة
منوعات حوادث
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة