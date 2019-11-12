إصابة رجل خلال شجاره مع طليقته في محكمة بالأردن

تعرض رجل لإصابة في جسده بعد سقوطه، مساء اليوم الثلاثاء، من الدرج الخارجي لمحكمة إربد الشرعية الواقعة في محافظة إربد شمال الأردن.

وقال شهود عيان كانوا في مكان الحادث لحظة وقوعه: ”إن شجارًا عنيفًا نشب بين الرجل وطليقته داخل أروقة المحكمة، إثر خلافات شخصية بينهما، حيث دفعت الأخيرة طليقها بقوة من أمام بوابة المحكمة، مما أدى لسقوطه من الدرج وإصابته في جسده“.

وأظهرت مشاهد مصورة، نقلًا عن موقع رؤيا الإخباري المحلي، لحظة وصول أفراد من الدفاع المدني إلى موقع الحادث، حيث عملوا على إسعاف المصاب ونقلوه في سيارة إسعاف إلى المستشفى.