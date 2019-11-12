 بالصور.. الدفاع المدني السعودي ينقذ صقرًا علق في برج اتصالات – إرم نيوز‬‎

بالصور.. الدفاع المدني السعودي ينقذ صقرًا علق في برج اتصالات

بالصور.. الدفاع المدني السعودي ينقذ صقرًا علق في برج اتصالات

المصدر: الرياض- إرم نيوز

أنقذ فريق من الدفاع المدني السعودي في مدينة الرياض، يوم الثلاثاء، طائرًا جارحًا من فصيلة الصقور، بعدما علق بأحد أبراج الاتصالات في جنوب العاصمة الرياض.

وأظهرت صور لعملية الإنقاذ نشرها الدفاع المدني عبر ”تويتر“، الطائر الجارح متوقفًا على أحد الأبراج ولا يستطيع الطيران، قبل أن يصل إليه أفرد الدفاع المدني عبر رافعة عملاقة ويحرروه من قيده الذي علق فيه.

ولم يتضح إن كان قد تم إطلاق سراح الطائر أم الاحتفاظ به.

ويهوى كثير من السعوديين تربية الصقور واقتنائها؛ لاستخدامها في هواية الصيد خلال رحلات في الأماكن المفتوحة البعيدة عن المدن، في تقليد قديم يضرب بعيدًا في عمق تاريخ شبه الجزيرة العربية.

وفي السعودية نادٍ للصقور، ومعارض لتلك الطيور الجارحة، يقام فيها مزادات لبيع بعضها بمئات آلاف الريالات.

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