الأمن السعودي يبحث عن شخص تعمد دهس آخر واختفى بشكل غامض (فيديو)

تكثف الأجهزة الأمنية في الطائف في المملكة العربية السعودية تحرياتها للعثور على شخص ظهر في كاميرا مراقبة وقد تعمد دهس آخر، وذلك بعد مرور 80 يومًا على اختفائه منذ الواقعة.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، كشفت كاميرا مراقبة تعمد إحدى المركبات دهس أحد المواطنين.

وقال المجني عليه إنه تعرض لحادث دهس متعمد من قبل سائق مجهول، بعد رغبته في قطع أحد الطرق الرئيسية بالطائف، فيما لا يزال المتهم متواريًا عن الأنظار.

وأضاف أنه أراد قطع الشارع بعد خروجه من أحد المطاعم، فحدث خلاف بينه وبين المتهم على موقف سيارة، تطور لاحقًا إلى سباب وشتائم، فقام قائد المركبة ”وانيت“ بدهسه، وألقى به على مسافة في الطريق، مؤكدًا أن المتهم كان برفقة أسرته.