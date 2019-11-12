أب وأبناؤه الثلاثة يعتدون على مدرس داخل مدرسة في الكويت (فيديو)

أظهر مقطع فيديو متداول في دولة الكويت، لحظة احتدام مشاجرة بين عدة أشخاص، داخل إحدى المدارس.

ووفق حساب ”المجلس“ المحلي، فإن ولي أمر وأبناءه قاموا بالاعتداء على معلم، بسبب تسجيل ابنه في ”كشوف المتأخرين“.

كاميرا المدرسة ترصد قيام ولي أمر وأبناؤه بالإعتداء على معلم بسبب تسجيل ابنه في كشف المتأخرين. pic.twitter.com/nyjWXc77aR — المجلس (@Almajlliss) November 12, 2019

وفي معلومات – لا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحتها – فإن ولي الأمر كويتي (يبلغ من العمر 42 عامًا) وأبناءه الثلاثة قاموا بالاعتداء على مدرس كويتي (يبلغ من العمر 27 عامًا) داخل مدرسته في منطقة الصباحية.

ولم يرد أي تعليق رسمي بشأن الواقعة لحد اللحظة.