 اعتقال المنفذ.. تفاصيل عملية الطعن في حديقة الملز بالرياض – إرم نيوز‬‎

اعتقال المنفذ.. تفاصيل عملية الطعن في حديقة الملز بالرياض

اعتقال المنفذ.. تفاصيل عملية الطعن في حديقة الملز بالرياض

المصدر: فريق التحرير

قالت وسائل إعلام سعودية إن شرطة الرياض تمكنت من اعتقال مقيم عربي وجد بحوزته السلاح المستخدم (سكين) في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله المعروفة بـ“الملز“، في العاصمة الرياض.

اعتقال منفذ عملية طعن 4 أشخاص في السعودية (فيديو)

تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩

ونقل تلفزيون ”الإخبارية“ الرسمي عن مصادر تأكيدها أن ”حالة المصابين مستقرة“.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، هاجم مجهولون فرقة استعراضية كانت تقدم عرضًا في حديقة الملز في الرياض.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم شخصان على أفراد الفرقة فوق المسرح.

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