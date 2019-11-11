اعتقال المنفذ.. تفاصيل عملية الطعن في حديقة الملز بالرياض

قالت وسائل إعلام سعودية إن شرطة الرياض تمكنت من اعتقال مقيم عربي وجد بحوزته السلاح المستخدم (سكين) في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله المعروفة بـ“الملز“، في العاصمة الرياض.
اعتقال منفذ عملية طعن 4 أشخاص في السعودية (فيديو)
تم النشر بواسطة Erem News إرم نيوز في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩
ونقل تلفزيون ”الإخبارية“ الرسمي عن مصادر تأكيدها أن ”حالة المصابين مستقرة“.
عاجل | #شرطة_الرياض تقبض على مقيم عربي بحوزته السلاح المستخدم (سكين) طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في #حديقة_الملك_عبدالله وأكدت مصادر أن حالة المصابين مستقرة.#الإخبارية pic.twitter.com/IWvxcKUU7I
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) November 11, 2019
وفي وقت سابق من مساء اليوم، هاجم مجهولون فرقة استعراضية كانت تقدم عرضًا في حديقة الملز في الرياض.
وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي فرقة استعراضية تؤدي عرضًا على المسرح، بينما يتجمع حولها الناس للمشاهدة عندما هجم شخصان على أفراد الفرقة فوق المسرح.
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سقوط جرحى في عملية طعن قام بها مجهولون ضد أعضاء فرقة استعراضية على مسرح حديقة الملز بالعاصمة السعودية الرياض، أثناء إحيائهم إحدى فعاليات موسم الرياض #إرم_نيوز #اخبار #منوعات #السعودية #لايك #تفاعل #ترند #اكسبلور #trend #news #video #ksa #saudiarabia #طعن #الرياض #موسم_الرياض #جرائم #غضب #هجوم_حديقة_الملز