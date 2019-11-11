اعتقال المنفذ.. تفاصيل عملية الطعن في حديقة الملز بالرياض

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قالت وسائل إعلام سعودية إن شرطة الرياض تمكنت من اعتقال مقيم عربي وجد بحوزته السلاح المستخدم (سكين) في طعن رجلين وامرأة من أعضاء فرقة مسرحية في حديقة الملك عبدالله المعروفة بـ“الملز“، في العاصمة الرياض. اعتقال منفذ عملية طعن 4 أشخاص في السعودية (فيديو) تم النشر بواسطة ‏Erem News إرم نيوز‏ في الاثنين، ١١ نوفمبر ٢٠١٩ ونقل…