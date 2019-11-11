سقوط طائرة زراعية في تونس ووفاة قائدها (فيديو)

سقطت، اليوم الإثنين، طائرة تابعة لوزارة الزراعة في تونس، بأرض فلاحية شمال العاصمة؛ ما أدى إلى وفاة قائدها.

وأوضح مصدر من الحماية المدنية بتونس لـ ”إرم نيوز“، أن الحادثة حدثت صباح اليوم بمنطقة سكرة من محافظة أريانة شمال العاصمة تونس، مشيرًا إلى أن الطائرة كانت في مهمة لرشّ الأدوية الخاصة بإبادة بعض الحشرات التي تصيب الخضروات.

وأوضح المصدر ذاته، أنّه تم فتح تحقيق لمعرفة أسباب سقوط الطائرة، وأنّ الأسباب الأولية تشير إلى اصطدامها بأسلاك كهربائية، خاصة أنها كانت تحلق على علو منخفض، ما أدى إلى سقوطها ووفاة قائدها الذي يبلغ من العمر 58 عامًا.