 الكويت.. شخص ”غير طبيعي“ يعتدي على شاب بطريق عام (فيديو) – إرم نيوز‬‎

الكويت.. شخص ”غير طبيعي“ يعتدي على شاب بطريق عام (فيديو)

الكويت.. شخص ”غير طبيعي“ يعتدي على شاب بطريق عام (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مقطع فيديو يظهر شخصًا يحمل بيده آلة حادة، وهو يحاول الاعتداء على قائد مركبة في طريق عام.

وأظهر المقطع المتداول الشاب، الذي هاجم قائد المركبة أكثر من مرة، مصرًا فيما يبدو على أذيته، دون أن يعرف حقًا إن كان قد أصابه أم لا.

وذكر موقع ”مباشر نيوز“ المحلي، أن الواقعة وقعت في منطقة عبدالله المبارك. فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات المعنية بشأن المقطع المتداول وملابساته.

ولا يمكن لموقع ”إرم نيوز“ التثبت من صحة كل ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

الوسومات:
الكويت
تاغ
فيديو
مختارات
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
أخبار ذات صلة