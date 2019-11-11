الكويت.. شخص ”غير طبيعي“ يعتدي على شاب بطريق عام (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في دولة الكويت، مقطع فيديو يظهر شخصًا يحمل بيده آلة حادة، وهو يحاول الاعتداء على قائد مركبة في طريق عام.

وأظهر المقطع المتداول الشاب، الذي هاجم قائد المركبة أكثر من مرة، مصرًا فيما يبدو على أذيته، دون أن يعرف حقًا إن كان قد أصابه أم لا.

وذكر موقع ”مباشر نيوز“ المحلي، أن الواقعة وقعت في منطقة عبدالله المبارك. فيما لم يصدر أي تعليق من قبل الجهات المعنية بشأن المقطع المتداول وملابساته.

قبل قليل في منطقة عبدالله المبارك …

شخص( غير طبيعي ) حاملاً آلة حادة يعتدي على شاب في الطريق العام pic.twitter.com/6E06FekJ5m — مباشر نيوز (@mobashernewss) November 11, 2019

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