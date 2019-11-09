إخماد حريق نشب بطائرة أوكرانية في مطار شرم الشيخ (فيديو)

أعلنت وزارة الطيران المدني المصري، اندلاع حريق طفيف في أحد إطارات طائرة أوكرانية تابعة لشركة ”إسكاي آب“، مساء السبت، وذلك خلال هبوطها بمطار شرم الشيخ، قادمة من ”زابارودجا“.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي، أن الحريق كان نتيجة تسرب زيت ”الهيدروليك“ على الإطار الساخن، مشيرًا إلى أن ”فريق عمل شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، وبالتعاون مع رجال الحماية والإنقاذ وطاقم الطوارئ في مطار شرم الشيخ، تدخلوا على الفور لإخماد الحريق والسيطرة على الموقف قبل امتداده لباقي أجزاء الطائرة“.

ووفق البيان، فقد ”جرى إخلاء الركاب الموجودين على متن الطائرة، واتّباع كافة إجراءات الحماية المدنية للحفاظ على سلامتهم“.