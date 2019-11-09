انهيار هوائي عملاق وسقوط عاملين من ارتفاع شاهق في الأوروغواي (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة انهيار هوائي عملاق، بينما كان العمال على ارتفاع 40 مترًا ويعملون على تفكيكه الأحد الماضي.

ووفقًا لصحيفة ”ميرور“ البريطانية، كان العاملان يعملان على تفكيك الهوائي العملاق والبالغ طوله 58 مترًا، عندما انهار الهيكل المعدني الصدئ فجأة.

سقط ريكاردو ماتياس ليغراتو (28 عامًا) عن ارتفاع 40 مترًا ولقي مصرعه، عندما انهار الجزء العلوي من الهوائي، وأسقطه وعاملًا آخر إلى الأرض.

وكان ريكاردو يعمل لدى شركة ”أو إس إي أوروغواي“، وهي شركة صرف صحي، في مدينة روشا شرق الأوروغواي، قبل وفاته.

ويُظهر فيديو الحادث الرجلين يتشبثان بالهوائي وهو يتفكك والجزء العلوي منه ينهار، قبل أن ينهار الجزء السفلي الذي يتشبثان به أيضًا ويسقط بهما أرضًا.

ووفقًا للتقارير، توفي ريكاردو وأصيب العامل الثاني هو وثالث كان ينتظر على الأرض في الحادث، وسقط الهوائي المنهار على حضانة قريبة، ولكن لحسن الحظ كانت فارغة في ذلك الوقت.

وأثار نقص احتياطات الصحة والسلامة في الأوروغواي غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين قالوا إن هذه الظروف الخطيرة لم تكن ملائمة للعمل.

وتساءل بعض المعلقين على الفيديو عن سبب عدم توفير الشركة لشبكات أمان للعمال في حالة انهيار الهوائي.

وأظهر تحقيق لجنة التفتيش العامة التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي في الأوروغواي ”مخالفات خطيرة وعديدة“ في العملية، والتي تحتاج الشركة لتفسيرها.

من جانبها، تحقق سلطات الأوروغواي في القضية وطلبت التوضيح من شركة ”أو إس إي“، والتي تملك الهوائي.