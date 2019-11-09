مقتل وإصابة 10 أشخاص بحادث تصادم على طريق الزور بالكويت

توفي أربعة مواطنين كويتيين، وأصيب ستة آخرون في العشرينيات من العمر، إثر حادث تصادم (وانيت) بعمود إنارة على طريق الزور، وفق صحيفة الراي المحلية.

وتشير المعلومات الأولية إلى أن إصابة ثلاثة منهم خطيرة.

وجرى على مواقع التواصل الاجتماعي تداول أسماء المعنيين بالحادث وهم: ”خالد القلاف

حمد محمد الشمري

فهد الفضلي

فهد إدريس

يوسف الصالح

فرحان الفرحان“.

والمتوفون هم:

مشاري الخبيزي

أحمد سهيل

عمر خالد سليمان

محمد بدر العنزي

وتتصدر حوادث المرور الصحف المحلية ووسائل التواصل بين الحين والآخر، الأمر الذي بات يشكل شبحًا يطارد المواطنين والوافدين على حد سواء، نظرًا لما تحصده هذه الحوادث المرعبة من أرواح بشرية.