مخمور يخلع باب طائرة قبل لحظات من إقلاعها (صور)

أثار سائح مخمور حالة من الذعر على متن طائرة تايلندية بعد خلع باب الخروج الطارئ، قبل لحظات من موعد إقلاع الطائرة.

ووقع الحادث الصادم على متن طائرة ”إيرباص A320“ التي كانت تنقل 86 راكبًا من المطار في مدينة ”شيانغ ماي“ في شمال تايلاند، بعد ظهر أمس الخميس.

وبحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية، هرع راكب مخمور إلى باب الجناح المخصص للطوارئ وخلعه من مفصلاته، ما تسبب في انطلاق الزحليقة الهوائية.

وأثار المشهد ذعر الركاب، وسارع موظفو أمن المطار لإسقاط الراكب إلى الأرض، قبل تقييده واعتقاله.

ومن جانبها، وصفت وسائل الإعلام المحلية الرجل بـ“الأجنبي المجنون“، ونشرت صورته، وهو يرتدي بنطلونًا جينزًا وقميصًا أزرق ويداه وقدماه مكبلتان داخل المطار.

وقال موظفو شركة الطيران التايلاندية ”سمايل“، إن الاضرار التي لحقت بالطائرة تساوي حوالي 20 ألف دولار، وإن التحقيق لا يزال جاريًا.

وقال أحد الركاب على متن الطائرة إن السائح ”كان مخمورًا“ و“فتح باب الطوارئ؛ ما تسبب في الكثير من الدراما والتأخير“.

هذا وكان من المقرر أن تغادر الرحلة ”WE169″، في الساعة 3:40 مساءً، ولكنها تأخرت بسبب ما حدث، وأقلعت في حوالي الساعة 5 مساءً إلى بانكوك.

واعتذر المتحدث باسم شركة الخطوط الجوية التايلاندية عن الحادث، وقال إن ”الحادث وقع عندما كانت الطائرة على وشك المغادرة من مطار شيانغ ماي الدولي إلى مطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك، وبعد أن جرى إغلاق باب الطائرة بنجاح، وإجراء استعدادات الإقلاع، ركض رجل أجنبي نحو باب الخروج الطارئ على الجانب الأيسر من الطائرة وخلعه“.

وأضاف: ”تسبب الحادث في فتح باب الطوارئ بالكامل وانطلاق زحليقة الطوارئ، فأوقف الكابتن الرحلة على الفور وأبلغ المسؤولين وموظفي الأمن للسيطرة على الحادث، وبالفعل تم اعتقال الرجل الأجنبي، لكن لم يتضح بعد ما كان الدافع وراء فعلته“.