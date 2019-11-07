السلطات السعودية تلاحق سيدة عنّفت طفلة داخل حضانة

شرعت السلطات المختصة في السعودية، اليوم الخميس، بملاحقة سيدة تداول ناشطون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا لها وهي تُعنف أطفالًا في إحدى الحضانات.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، خالد أبا الخيل: ”إشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفالًا في إحدى الحضانات.. توضح الوزارة بأن وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حاليًا مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة“.

وأضاف أبا الخيل في تغريدة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”سيطبق نظام حماية الطفل في حق المعنفة“.

إشارة إلى المقطع المتداول لسيدة تُعنف أطفال في إحدى الحضانات.. توضح الوزارة بان وحدة الحماية الاجتماعية في الرياض تنسق حالياً مع الجهات الأمنية للوصول إلى الموقع والتحقق من هذه الحالة؛ وتطبيق نظام حماية الطفل في حق المعنفة. pic.twitter.com/zR14irGepv — خالد أبا الخيل (@kabalkhail22) November 7, 2019

ويظهر مقطع الفيديو الذي قوبل باستنكار واسع على منصات التواصل الاجتماعي، سيدة تسحب طفلة بيدها، بينما تبكي الطفلة دون أن تلتفة السيدة لها.