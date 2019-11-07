مصرع 5 مصريين دهسًا في الكويت

لقي 5 مصريين مصرعهم، في حادث دهس بسيارة على طريق الملك فهد في دولة الكويت، أثناء قيامهم بإصلاح إطار سيارة كانوا يستقلونها.

وتلقت وزارة الداخلية بلاغًا عن حادث دهس، تبين لاحقًا، وجود 4 مصريين قد فارقوا الحياة، فيما تعرض الخامس لإصابات شديدة، توفي على إثرها لاحقًا، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكشف مصدر أمني، أن ”الحادث وقع نتيجة اصطدام سيارة يقودها هندي بالمصريين الخمسة، أثناء توقفهم على جانب الطريق لإصلاح إطار مركبتهم“.

وقررت الحكومة المصرية صرف تعويضات مالية بقيمة 100 ألف جنيه، بما يعادل 6 آلاف دولار، للعمال الخمسة.

وقالت الحكومة المصرية في بيان، إنها تتابع مع السفارة المصرية بالكويت آخر تطورات الحادثة والوقوف علي ملابساتها فضلاً عن متابعة الإجراءات التي تتخذ بشأن التعويض المالي لهم من قبل حكومة بلادهم، وإجراءات نقل الجثامين بالتعاون مع القنصلية المصرية، ومتابعة مستحقاتهم المالية لدى الشركة التي يعملون بها بالكويت.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري محمد سعفان، تقريراً عاجلاً عبر المستشار العمالي بدولة الكويت أحمد يوسف، أشار فيه إلى وقوع حادث أليم لخمسة مصريين أثناء توجه ميكروباص شركة ”تشييد الجزيرة“ رقم : 94375/7 إلى موقع العمل بالأحمدي وكان يقل 12 عاملاً.

وأوضح المستشار العمالي أنه في أثناء سير الميكروباص حدث انفجار في العجلة الخلفية، وأثناء تغيير العجلة قامت شاحنة نقل مياه ”تنكر“ بالاصطدام بالعمال ودهسهم، ونتج عنه وفاة 5 عمال مصريين هم ”محمد أحمد بهجت أحمد، من أسيوط، وجمال سليم عبيد رسلان، من قنا، ومكرم عجايبي شحاته فرج، من القاهرة، وأحمد عبد اللاه حسن عبد اللاه، من سوهاج، وحمادة عبد اللطيف شرقاوي عبد اللطيف سائق الميكروباص، من سوهاج“.

ويتابع مكتب التمثيل العمالي حاليًا إجراءات الطب الشرعي، فضلا عن نقل الجثامين إلى مصر، بالإضافة إلى تعويضاتهم ومستحقاتهم من قبل الشركة العاملة.