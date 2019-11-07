شاهد.. أسد يعتلي سطح مبنى قرب مدرسة بالرياض يثير الذعر (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو، يظهر أسدًا يعتلي سطح مبنى بجوار مدرسة ”سهل بن قيس“ بحي الغروب في الرياض.

وأثار المقطع المتداول ردود فعل غاضبة، جراء تربية الحيوانات المفترسة وسط المباني السكانية، مما يعرض حياتهم وأولادهم للخطر، مطالبين بضرورة محاسبة صاحبة الواقعة.

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شاهد.. أسد يعتلي سطح مبنى قرب مدرسة بحي طويق بالرياض pic.twitter.com/CA8V4jC7am — فيديوهات وروابط الأحداث (@videohat_1) November 7, 2019

عدد من المغردين أشار إلى تزايد ظاهرة تربية الحيوانات المفترسة، حيث غرّد ”سلطان البهيشي“ على ”تويتر“ بقوله إنّ ”تربية الحيوانات المفترسة الخطيرة ممنوعة في دول كثيرة“ وأنّ ”التسامح مع مربي هذه الحيوانات والتهاون بأرواح المواطنين هو جريمة بحق الوطن والمواطن“.

كما طالب آخرون بمنع بيع تلك الحيوانات، فضلاً عن تربيتها، إذ غرد صالح الشثري: ”المفترض يمنع بيعها بين عامة الناس“، وغرد عشق الصحراء ”الله يستر على الطلاب. ثواني ويكون داخل المدرسة. هذا إهمال من راعيه. فيها أرواح“.

وأضاف حساب آخر يدعى ”أبو وتين“: ”الملاحظ تواجد هذه الحيونات بكثرة. من سمح لهم بدخولها الى المنازل. هذا خطر على المواطنين. تخويف ورعب لأصحاب المنازل المجاورة للحيوان المفترس. يستخدمونها أصحابها للهو والعب. وفي أي لحظة تكون مفترسة ماذا لو دخلت المدرسة سيحصل تدافع ومشاكل حنا في غنى عنها“.