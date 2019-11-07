انتحار سوداني في مصر لعدم قدرته على إعالة والدته

أقدم طالب سوداني الجنسية على الانتحار قفزًا من الطابق العاشر بمنطقة المعادي في القاهرة، بعد يأسه من الحصول على فرصة عمل للإنفاق على نفسه ووالدته.

وتلقى رئيس مباحث المعادى بلاغًا بسقوط شاب سوداني من الطابق العاشر جثة هامدة، وكشفت التحقيقات أن المنتحر هو طالب سوداني يدرس في المرحلة الثانوية وقفز من الطابق العاشر لإصابته باكتئاب حاد نتيجة لعدم عثوره على عمل للإنفاق على والدته.

وأوضحت التحريات، أن الطالب يبلغ من العمر 20 سنة، مقيم مع والدته بجوار مدرسة ”مصطفى كامل“ الابتدائية، وعندما قفز سقط داخل المدرسة جثة هامدة، وتم نقلة إلى المشرحة وباشرت النيابة التحقيقات.