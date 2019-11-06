شاب يقتحم مطار الكويت مهددًا بقتل نفسه بسلاح ناري (فيديو)‎

شاب يقتحم مطار الكويت مهددًا بقتل نفسه بسلاح ناري (فيديو)‎

المصدر: نسرين العبوش- إرم نيوز

ضبط رجال أمن مطار الكويت، أحد الأشخاص بعد اقتحامه المطار ومحاولته الانتحار بسلاح كان يحمله.

وذكرت بعض الحسابات الإخبارية أن ”الشاب دخل المطار وهو بحالة غير طبيعية، واضعاً السلاح على رأسه ومهدداً بقتل نفسه، قبل أن يتم ضبطه“.

وتداول النشطاء مقطع فيديو ظهر فيه الشاب بمفرده يحمل مسدساً مركزة على رأسه، في حين لم يصدر أي توضح رسمي حتى الآن حول الحادثة.

وقال الناشط مشاري بويابس ”شخص في حالة غير طبيعية دخل مطار الكويت واضعاً سلاحه على رأسه و يصرخ وخروا عني بذبح نفسي،،،تركوه يعدي الجوازات و نزل الى ساحة الطيارات عبر بوابة 29 و تم التعامل معه قبل قليل“.

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