سيدة تنجو بأعجوبة بعدما دهستها سيارة طائشة (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس سيارة طائشة لسيدة في العقد السادس من عمرها في أحد شوارع إندونيسيا. وكانت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا تمارس رياضة الركض في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت البلاد في خليج "هاربور" بجزر رياو الإندونيسية، عندما وقعت الكارثة. ووفقًا للتقارير، كانت سائقة السيارة الشابة في طريقها إلى المنزل بعد قضاء الليلة في منزل أحد الأصدقاء. وقال "أرلانجا" المتحدث باسم شرطة "جزر رياو": "أرادت السائقة الضغط على المكابح لكنها ضغطت دون قصد على دواسة الوقود وخرجت سيارتها عن السيطرة".