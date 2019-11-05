سيدة تنجو بأعجوبة بعدما دهستها سيارة طائشة (فيديو)

أظهر فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي لحظة دهس سيارة طائشة لسيدة في العقد السادس من عمرها في أحد شوارع إندونيسيا.

وكانت السيدة البالغة من العمر 51 عامًا تمارس رياضة الركض في الساعة 5:30 صباحًا بتوقيت البلاد في خليج ”هاربور“ بجزر رياو الإندونيسية، عندما وقعت الكارثة.

ووفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية، يظهر الفيديو الذي سجلته كاميرات المرور، لحظة ظهور سيارة سوداء خارجة عن السيطرة وتندفع بسرعة في عرض الشارع، قبل أن تصطدم بالرصيف وتطير في الهواء متجهة نحو السيدة.

وحاولت السيدة تفادي السيارة، لكنها أصيبت بالعجلة الأمامية اليسرى في كتفها واصطدمت مؤخرة رأسها بالأسفلت عندما سقطت بقوة، واستمرت السيارة في الاندفاع بعد أن دهست السيدة، حتى اصطدمت بشجرة.

ووفقًا للتقارير، كانت سائقة السيارة الشابة في طريقها إلى المنزل بعد قضاء الليلة في منزل أحد الأصدقاء.

وقال ”أرلانجا“ المتحدث باسم شرطة ”جزر رياو“: ”أرادت السائقة الضغط على المكابح لكنها ضغطت دون قصد على دواسة الوقود وخرجت سيارتها عن السيطرة“.

وظلت الضحية راقدة على الطريق حتى تجمع المارة وحملوها إلى سيارة قريبة، ونقلوها إلى المستشفى، لتلقي العلاج.

ولحسن الحظ، نجت السيدة بأعجوبة، وكشف الأطباء أن حالتها مستقرة رغم إصابتها بعدة جروح في جسمها ووجهها وكدمة في كتفها، ثم تم نقلها إلى مستشفى آخر بناءً على طلب عائلتها.