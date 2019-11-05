السعودية.. طالبان ينقذان زملاءهما من موت محقق بعد وفاة سائق حافلتهم المدرسية

نجح طالبان بمدرسة متوسطة بمحافظة تيماء في المملكة العربية السعودية من إنقاذ أرواح الطلاب المتواجدين في حافلة مدرسية، بعد وفاة قائدها بشكل مفاجئ أثناء نقلهم للمدرسة، أمس الاثنين.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، كشف المراقب الميداني لحافلات النقل المدرسي بتيماء، سلطان الجهني، أن الطالبين نهار خالد الرشدان وفايز خالد الرشدان، شعرا بإغماء قائد الحافلة وفقدانه الوعي فتوجها إليه، فوجداه قد سقط على مقود الحافلة التي كانت تسير ببطء حتى اصطدمت بصبة عمود الإنارة.

وأوضح أنه ”بعد الاصطدام تحرك الطالبان لمقود الحافلة، وقام أحدهما بتعديل مسارها، بينما ضغط الآخر على الفرامل إلى أن توقفت الحافلة على المسار الأيسر تفاديًا لوقوع حادث على الطريق الذي يشهد ازدحامًا مروريًّا.

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن قائد الحافلة توفّى بشكل مفاجئ إثر سكتة قلبية.