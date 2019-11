التعرف على معنف طفلتيه في حائل بالسعودية وسط دعوات للقبض عليه (فيديو)

View this post on Instagram

تعرفت وحدة الحماية الاجتماعیة بمنطقة حائل في السعودية، على الشخص الذي ظھر بمقطع فیديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وھو يضرب ويعنف طفلتیه في حقیبة سیارة، أمام إحدى المدارس. . . وظهرت الطفلتان في حالة من الرعب والصراخ، خلال المقطع الذي جرى تداوله عبر ھاشتاق ”أب يعنف طفلتین بحائل“، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض على الشخص. . . #إرم_نيوز #أخبار #منوعات #السعودية #جدة #الرياض #عسير #مكة #حائل ##اب_يعنف_طفلتين_بحايل #الذوق_العام #أب_يعنف_طفلتين_بحائل #ضرب #اعتداء #تعنيف #سعوديات #شباب #جديد #لايك #تفاعل #فيديو #ترند #news #saudi #video #trend