التعرف على معنف طفلتيه في حائل بالسعودية وسط دعوات للقبض عليه (فيديو)

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تعرفت وحدة الحماية الاجتماعیة بمنطقة حائل في السعودية، على الشخص الذي ظھر بمقطع فیديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وھو يضرب ويعنف طفلتیه في حقیبة سیارة، أمام إحدى المدارس. وظهرت الطفلتان في حالة من الرعب والصراخ، خلال المقطع الذي جرى تداوله عبر ھاشتاق ”أب يعنف طفلتین بحائل“، حيث طالب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالقبض…