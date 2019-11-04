مصرع 3 مصريين إثر انهيار منزل أثناء تنقيبهم عن الآثار

لقي 3 مصريين مصرعهم أسفل منزل مهجور انهار فوقهم، أثناء قيامهم بالتنقيب عن الآثار بمحافظة الفيوم غرب القاهرة.

وتلقى مأمور مركز شرطة الفيوم إخطارًا من شرطة النجدة بمصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار في منزل بعزبة رزق متى بقرية دمو التابعة لمركز الفيوم.

وبالانتقال والفحص تبين أن الحفر بمنزل ”قديس محروس فيلبس“، ووجود حفرة عمقها 12 مترًا وقطرها 3 أمتار انهارت على العمال أثناء تنقيبهم داخلها.

وأضاف البيان أن ”الانهيار أسفر عن مصرع نجل مالك المنزل مينا قديس محروس (23 سنة) وحسن سويلم سليم (25 سنة) وأحمد طنطاوي محمد (34سنة).

وعلى الفور قامت قوات الحماية المدنية باستخراج الجثث، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الفيوم العام، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.