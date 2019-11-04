مصرع 3 أشخاص إثر حريق اندلع في منطقة صناعية بالكويت (فيديو وصور)

أعلنت الإدارة العامة للإطفاء في دولة الكويت، يوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا حريق ضخم اندلع في عدد من الكراجات ومحلات قطع غيار السيارات ومصنع لتكرير الزيوت في منطقة الشويخ الصناعية، إلى 3 أشخاص، وفق صحيفة ”الراي“ المحلية.

وكانت فرق الإطفاء عثرت على جثة متفحمة خلال مكافحتها الحريق، قبل أن يتم استخراج جثتين أخريين من تحت الأنقاض، واكتشاف سكن عمالي في موقع الحريق.

وأكدت ”الإطفاء“ سيطرتها على الحريق بعد ساعات من اندلاعه، عبر حسابها في موقع التواصل ”تويتر“، مرفقة مقطع فيديو لموقع الحريق أظهر قيام فرق الإطفاء بإخماد النيران التي اندلعت بشكل هائل في مساحة كبيرة بموقع الحريق، في حين أرفق نشطاء عبر مواقع التواصل مقاطع فيديو أخرى للحريق.

خمسة فرق اطفاء تمكنت من سيطرتها على حريق مصنع لتكرير الزيوت وكراجات في الشويخ الصناعية pic.twitter.com/7nJJ7KDgWn — الادارة العامة للإطفاء (@OfficialKfsd) November 4, 2019

لقطة من حريق منطقة الشويخ pic.twitter.com/sMyT6hIgSg — box news (@boxnews__) November 4, 2019

ولم يتم الكشف عن أسباب الحريق وملابساته إلى حد اللحظة.