وفاة طفل كويتي دهسا أمام مدرسته (صور وفيدو)

لفظ طفل كويتي (يبلغ من العمر 6 سنوات) أنفاسه الأخيرة، اليوم الاثنين، بعد تعرضه للدهس خارج أسوار مدرسته.

ونعت وزارة التربية الكويتية عبر حسابها في ”تويتر“، الطالب الذي يدعى يعقوب أحمد الجفيني، معلقة: ”إيمانًا بقضاء الله وقدره، ينعي وزير التربية ووزير التعليم العالي أ.د حامد العازمي والأسرة التربوية، يعقوب أحمد الجفيني، الطالب بمدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بنين، التابعة لمنطقة حولي التعليمية، والذي وافته المنية صباح اليوم إثر تعرضه لحادث دهس أثناء عبوره الطريق“.

فيديو لحادث دهس الطفل أمام مدرسة شيخان الفارسي الابتدائية بالسلام. الله يرحمه ويغفر له. لا حول ولا قوة الا بالله. pic.twitter.com/ZPkr8fp9Ue — حمد السريع (@bomshary871) November 4, 2019

وأعلن وزير التربية، الدكتور حامد العازمي، عن متابعة الوزارة التحقيقات مع وزارة الداخلية للوقوف على ملابسات الحادث.

وانتقد ناشطون غياب القوانين والإجراءات اللازمة أمام المدارس لتجنب مثل هذه الحوادث.

وعلق حساب ”ديوانية أهل الكويت“: ”حالات الدهس متكررة بسبب سوء التنظيم وعدم وجود مواقف كافية أمام المدارس وعدم وجود منظمين أمام المدارس تنظم عبور الطلبة“.

دهس طفل أمام مدرسته أمام مدرسة شيخان الفارسي .

اللهم احفظ أولادنا تعليق : حالات الدهس متكررة بسبب سوء التنظيم وعدم وجود مواقف كافية أمام المدارس وعدم وجود منظمين أمام المدارس تنظم عبور الطلبة. pic.twitter.com/ffcegI0Q6Q — ديوانية أهل الكويت (@DIWaniyatAHalQ8) November 4, 2019

ولام ”بوعبود“ وزارة الأشغال والبلدية: ”الله يرحمه ويصبر اهله … قضاء الله وقدره والله يجعله سبب لدخول والديه الجنه بأذن الله.. كل مشاكلنا ومصايبنا من وزارة الاشغال والبلديه .. يعني مايصير باب مدرسه على خط عمومي او مافي مطبات او مواقف مخصصه لنزول الاطفال .. سوء تخطيط بلديه فاسده ووزارة أشغال ليس لها من اسمها نصيب“.

وهاجمت الدكتورة هنوف الحميدي: ”قضاء وقدر!!!! الا إهمال المدارس كبرت وتوسعت لا بد من تخصيص منظمي مرور crossing guard من المتقاعدين او الراغبين بالعمل حالنا حال الدول اللي حوالينا للمحافظة على سلامة الطلبة! الله يرحمه ويصب قلب أمه وأهله. هذا الحادث يتكرر بكليات ومعاهد ومدارس الكويت والرد قضاء وقدر!!“.

قضاء وقدر!!!!

الا إهمال

المدارس كبرت وتوسعت لا بد من تخصيص منظمي مرور crossing guard من المتقاعدين او الراغبين بالعمل حالنا حال الدول اللي حوالينا للمحافظة على سلامة الطلبة!

الله يرحمه ويصب قلب أمه وأهله.

هذا الحادث يتكرر بكليات ومعاهد ومدارس الكويت والرد قضاء وقدر!! — د هنوف الحميدي (@HumaidiHanouf) November 4, 2019

بدوره، حمّل المحامي عبدالله مرزوق الإدارة العامة للمرور ووزارة التربية مسؤولية وفاة الطفل، موضحا: ”الادارة العامة للمرور ووزارة التربية تتحملان مسئولية وفاة الطفل اليوم امام المدرسة يفترض اثناء فترة الدوام الصباحي وبعد الظهر يمنع دخول السيارات للمواقف امام المدرسة وتمنع السرعة اكثر من 40 امام المدارس ويجب ان يكون هنالك منظم للمرور يوقف السيارات للسماح للطلبة بالعبور“.