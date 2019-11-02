مصر.. فيديو مخيف لسقوط طفل من والده على القضبان لحظة عبور القطار

عرض برنامج ”مساء DMC“ الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري مقطع فيديو لتصرف غريب من قبل أب مصري عبر خطوط السكة الحديد وهو يحمل نجله في يديه، في نفس اللحظة التي أقبل فيها القطار نحوه، لتنقذ العناية الإلهية ابنه الذي سقط من يدي والده قبل قدوم القطار بلحظات.

وأظهر مقطع الفيديو الذي بثته الحصري، اندهاش كافة المواطنين الواقفين على شريط السكة الحديد، في انتظار مرور القطار، من رؤيتهم للتصرف المتهور، الذي كان سيؤدي إلى إذهاق روح، وإيذاء عدة أرواح بتهمة الإهمال.

وعلّقت الإعلامية المصرية على الفيديو، قائلة: ”تصرفات غريبة وغير مبررة ”، فيما أظهر الفيديو صراخ الحضور واندفع بعضهم لإنقاذ الطفل، ولكن والده عاد سريعًا وحمله بعيدًا عن شريط السكة الحديد، قبل لحظات بسيطة من دهس القطار لهما.

وقالت الحصري إن ذلك المنظر مرعب للغاية ومخيف لكل من شاهده، حيث لا يهتم البعض بسلامتهم وحياتهم، مستنكرة ما فعله الأب خلال عبوره خط السكة الحديد وهو يحمل ابنه.