العثور على امرأة مصرية مذبوحة ومقطعة الأطراف داخل منزلها

تكثف الأجهزة الأمنية في مصر جهودها لكشف غموض حادثة مقتل سيدة أربعينية بطريقة وحشية، حيث عثر عليها مذبوحة ومقطعة الأطراف في محافظة الفيوم شمال البلاد.

وتلقت الأجهزة الأمنية في مركز إبشواي، التابع لمحافظة الفيوم، بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل مذبوحة داخل منزلها.

وبعد الانتقال إلى المكان تبين أن الجثة لربة منزل في العقد الرابع من عمرها، توفيت نتيجة إصابتها بجرح قطعي بمنطقة العنق، ومقطعة الأطراف وآثار تعذيب فى وجهها، كما تبين سرقة محتويات منزلها.

وشكلت الجهات المختصة فريق بحث لكشف هوية المتهم، وتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات، حيث جرت معاينة جثة الضحية وتم نقلها إلى المشرحة تمهيدًا لدفنها.