قائد طائرة روسي يسمح لصديقته بقيادة الطائرة خلال رحلة (فيديو)

يواجه كابتن طائرة مدنية روسي تحقيقات جنائية بعد اتهامه بالسماح لصديقته بالجلوس إلى جانبه وقيادة الطائرة، وهي تطير بركابها فوق منطقة سيبريا.

وأظهر فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي الفتاة التي تدعى انا وهي تجلس في مقعد مساعد الطيار وتقود الطائرة، فيما كان الكابتن يعطيها تعليمات.

وأشارت وسائل إعلام روسية إلى أن قائد الطائرة يواجه تحقيقات جنائية للسماح لصديقته قيادة الطائرة التي تتبع لشركة اريرو للطيران الروسية.

وأوضحت أن الحادثة وقعت أواخر شهر آب/ أغسطس الماضي، لكن ”انا“ نشرت الفيديو هذا الأسبوع وعلقت عليه بقولها:“كان ذلك رائعًا للغاية.. شكرًا لك.“

وقالت صحيفة ”سيبيريا تايمز“: إن المحققين الجنائيين فتحوا تحقيقًا بالحادث، في حين أكد متحدث باسم اريرو أن الشركة بدورها تجري تحقيقاتها الخاصة للتأكد من صحة الفيديو.