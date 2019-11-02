الفيل ”أسامة بن لادن“ يقتل 5 أشخاص في قرية هندية

دهس فيل شرس يدعى أسامة بن لادن 5 أشخاص حتى الموت في قرية هندية.

وكان الفيل العنيف قد حصل على اسم ”أسامة بن لادن“ بعد شنه عدة هجمات على القرى وتدمير حقول الأرز في ولاية ”آسام“ الهندية.

وبحسب وسائل إعلام عالمية، فقد تطورت أعمال الفيل التي يصفها القرويون بـ“الإرهابية“، للقتل الجماعي هذا الأسبوع، ما أدى إلى عملية كبيرة لاحتوائه في غابة ”رونغجولي”.

ودهس ”بن لادن“ 5 أشخاص حتى الموت، ما دفع السلطات لدراسة اقتراح تخديره ونقله إلى غابة بعيدة عن البشر.

وكشفت التقارير أن الهجوم المميت وقع يوم الثلاثاء الماضي، ولم يكن هجوم بن لادن الأول، إذ شرح أحد الشهود أن الفيل اكتسب اسمه بترويع القرويين في الماضي، وقال ”راجين رابها“: ”هاجم بن لادن قرانا وقتل الناس ودمر حقول الأرز“.

وشرح راجين أن الحيوان كان يشن الهجمات وحده، وليس كجزء من قطيع، وأن مسؤولي الغابات كانوا يستخدمون الفيلة المستأنسة لمراقبة الوضع من مسافة آمنة.

كما استخدمت السلطات الطائرات المُسيرة لتمشيط الغابة ومراقبة تحركات الفيل، ونشرت صورًا له وسط الأشجار.

وأكد ”باريمال شوكلابيدا“، وزير الغابات في ولاية ”اسام“، أن مصير الحيوان ستقرره لجنة من 8 أشخاص بما في ذلك خبراء الحياة البرية، وقال: ”لم نقرر بعد كيفية التعامل مع الحيوان، وهناك اقتراحات بأن نخدره ونأخذه إلى غابة تخلو من البشر“.

يذكر أن مشكلة تصادم البشر والأفيال آخذة في التفاقم، مع تقلص المساحات الطبيعية التي يعيش فيها الأفيال خلال الـ 5 سنوات ماضية، حيث قتلت الفيلة حوالي 2300 شخص دهسًا في الهند، كما قتل البشر 700 فيل منذ عام 2011.