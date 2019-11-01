روسيا.. نجاة 86 شخصًا بعد هبوط اضطراري لطائرة ركاب‎

نجا 86 شخصًا من ركاب طائرة روسية، يوم الجمعة، تعرض أحد محركاتها لعطل، مما اضطر قائدها لتنفيذ عملية هبوط اضطراري ناجحة في مطار تومين الروسي.

ونقل موقع ”روسيا اليوم“ المحلي عن مصادر مطلعة (لم يسمّها) قولها: إن الطائرة تقل 80 راكبًا إضافة إلى طاقم مكون من 6 أفراد، وهي تابعة لشركة ”يامال“ وانطلقت من تومين إلى مدينة سان بطرسبورغ.

وأشارت المصادر إلى أن أحد محركات الطائرة من طراز ”Superjet-100“ تعطل خلال التحليق بعد مرور وقت وجيز من الإقلاع.

من جهتها، أكدت مصلحة الطوارئ في مدينة تومين ”وقوع خلل فني على متن الطائرة“، بينما ذكرت شركة الطيران، التي تملك الطائرة، أن الخلل طال المحرك الأيسر.