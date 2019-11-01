كوريا الجنوبية.. العثور على حطام المروحية المنكوبة

حدد غواصون من خدمة الإنقاذ في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، موقع طائرة هليكوبتر من طراز إيرباص، سقطت في البحر وعلى متنها 7 أشخاص، قبالة سواحل جزر دوكدو المتنازع عليها مع اليابان، في وقت متأخر يوم أمس الخميس.

وأفادت وكالة ”يونهاب“ الكورية الجنوبية للأنباء، بالعثور على جثة قرب الحطام. لكن لم يتسن لخفر السواحل تأكيد نبأ العثور على جثة، ولا يزال البحث عن المفقودين مستمرًا.

وقال مسؤول في خفر السواحل، إن الغواصين عثروا على طائرة الهليكوبتر من طراز ”إتش225 سوبر بوما“ على عمق 70 مترًا تحت الماء، بعد ظهر اليوم.

وأصدر الرئيس الكوري، مون جيه-إن، تعليمات بإجراء فحوص أمان لطائرات الهليكوبتر من طراز إتش 225.

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، إن الهليكوبتر كانت تقل مصابًا إلى المستشفى عندما سقطت في البحر، بعد دقيقتين من إقلاعها قبالة سواحل دوكدو، قرب منتصف الليل. وتطلق اليابان اسم تاكيشيما على الجزر المتنازع عليها.

وأضاف المسؤول، أن رجال الإنقاذ يحاولون انتشال الصندوق الأسود والتسجيل الصوتي للطائرة؛ لمعرفة سبب سقوطها.

وتابع أن شركة متعاقدة مع ”إيرباص“ أجرت صيانة لنظام التروس الأساسي في نموذج طائرات هليكوبتر إتش 225، في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول، وأعقب ذلك اختبار طيران لم يتبين خلاله وجود أي مشكلات تتعلق بالأمان.

وقالت ”إيرباص“، في بيان: ”نعلم أن طائرة من طراز إتش 225، تابعة لمركز 119 للإنقاذ في كوريا الجنوبية، تعرضت لحادث“، مضيفة: ”نحن مستعدون لتقديم كافة المساعدات التقنية لعميلنا والسلطات إذا تطلب الأمر“.