هزة أرضية بقوة 4.5 تضرب مدينة جنوب إيران

تعرضت مدينة ”الحسينية“ التابعة لمحافظة خوزستان، ذات الغالبية العربية، جنوب إيران، اليوم الجمعة، إلى هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء ”مهر“ شبه الرسمية.

وأضافت الوكالة، أن ”مدينة الحسينية بخوزستان تعرضت بعد ذلك لثلاث هزات ارتدادية بدرجات مختلفة، بعدما تعرضت في الساعة العاشرة و28 دقيقة من صباح اليوم إلى هزة أرضية بقوة 4.5 على مقياس ريختر“.

وأوضحت أن ”هذه الهزة الأرضية شعرت بها مدن مختلفة، منها انديمشك ودزفول والشوش؛ بسبب قوتها“، ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

وفي سياق متصل، قال المدير العام لإدارة الأزمات في محافظة خوزستان ”كيامرث حاجي زاده“، إن فرق الإغاثة والعمليات في المقاطعة بقيت في حالة استنفار في ثلاث مدن تابعة لمحافظة خوزستان، وهي: ”انديمشك ودزفول وكذلك الشوش“؛ تحسبًا لهزات ارتدادية قوية.