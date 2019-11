”هوشة“ على الهواء مباشرة خلال خطبة الجمعة في مسجد بالكويت (فيديو)

View this post on Instagram

.تسببت فوضى داخل مسجد سعود الراشد في دولة الكويت، حيث كان يتم نقل خطبة الجمعة مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، في توقف خطيب الجمعة الشيخ عيسى الظفيري عن متابعة خطبته. وكان تلفزيون دولة الكويت ينقل الخطبة، التي بدأها الشيخ الظفيري للتو، قبل أن يضطر للتوقف والصمت التام؛ بعد تصاعد أصوات، لم يتبين سببها، وارتباك مصلين داخل المسجد، في حين سُمع أحدهم يقول بصوت عال: "وسع.. وسع". ولم تعلق أي جهة رسمية بشأن الواقعة أو سببها إلى حد اللحظة، لكن مقطع فيديو لأحد المصلين داخل المسجد، رصد شخصًا من غير المعروف إن كان قد سقط على الأرض وحاول رجال الأمن مساعدته، أم أن رجال الأمن قاموا بضبطه؛ ما أدى إلى ارتباك بين المصلين وتحلقهم حول الشخص. ونقلًا عن حساب "المجلس" المحلي عن مصدر أمني، ذكر أن "شخصًا معتوهًا ادّعى أنه المهدي المنتظر تمت السيطرة عليه من قبل أفراد الشرطة في المسجد، وجار إحالته للطب النفسي".