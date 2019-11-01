”هوشة“ على الهواء مباشرة خلال خطبة الجمعة في مسجد بالكويت (فيديو)

تسببت فوضى داخل مسجد سعود الراشد في دولة الكويت، حيث كان يتم نقل خطبة الجمعة مباشرة على تلفزيون دولة الكويت، في توقف خطيب الجمعة الشيخ عيسى الظفيري عن متابعة خطبته.

وكان تلفزيون دولة الكويت ينقل الخطبة، التي بدأها الشيخ الظفيري للتو، قبل أن يضطر للتوقف والصمت التام؛ بعد تصاعد أصوات، لم يتبين سببها، وارتباك مصلين داخل المسجد، في حين سُمع أحدهم يقول بصوت عال: ”وسع.. وسع“.

وفيما لم تعلق أي جهة رسمية حتى الآن على الواقعة، تتضارب الروايات حول ما حدث داخل المسجد، إذ يظهر مقطع فيديو أحد المصلين داخل المسجد، وقد سقط على الأرض؛ ما أدى إلى ارتباك بين المصلين الذي تحلقوا حول الشخص.

https://www.facebook.com/eremnewsme/videos/931840753850557/

ولاحقا ذكرت صحيفة ”الراي“ المحلية، أن رجال الأمن ألقوا القبض على كويتي ادعى أنه يحمل قنبلة في المسجد خلال خطبة الجمعة، وتبين أنه مختل عقليا.

وتم ضبط الكويتي الذي كان يصرخ قائلا: ”معي قنبلة.. ورح أفجرها“، ما تسبب بإرباك بين المصلين داخل المسجد وخارجه.

وفي رواية لأحد المصلين، تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، سرد المتحدث ما حصل في المسجد، قائلا: ”إن رجلا ملتحيا مكشوف الرأس دخل المسجد، ثم استأذن من الشيخ أن يسأله سؤالا، لكن الشيخ استرسل في الخطبة، فصار الرجل يقترب أكثر وأكثر من المنبر، ويصر على سؤال الشيخ، فطلب منه أحد الأشخاص المغادرة، فوضع الرجل يده في جيبه، ما أثار ارتباكا، وتدخل رجال الأمن، الذين حاولوا السيطرة عليه، في حين هدد الرجل قائلا سأوكزك.. مثل ما وكز موسى الإسرائيلي، ولاحقا صار يصرخ غزة، غزة، أين أنتم من غزة، حتى تمكن رجال الأمن من السيطرة عليه“.

وأضاف المتحدث أن الرجل كان يحمل بيده حجرا أبيض اللون بداخله قطعة حديد، وفق ما وصف له بعض من شاهدوا الشخص عن قرب.

وأحيل الشخص المختل إلى جهات الاختصاص، لاستكمال الإجراءات القانونية، في حين فتحت وزارة الإعلام تحقيقا مع طاقم فريق التصوير والبث التلفزيوني بشأن تصوير المقطع الذي تم بثه على الهواء مباشرة.