سعودية تدفع 800 دولار تعويضًا عن ”قطة“ جارتها

تسبب طفل عائلة سعودية بخلاف بين مواطنة وجارتها العربية، بعد أن أقدم على قتل قطتها، ما اضطر العائلة لدفع مبلغ 3 آلاف ريال (810 دولار) للجارة، تعويضًا عن القطة التي فقدتها.

وتقول صحيفة ”الوطن“ المحلية، في سردها للتفاصيل إن سيدة سعودية ذهبت برفقة طفلها (البالغ من العمر 5 سنوات) لشرب القهوة مع جارتها، وهي عربية الجنسية، وأثناء جلوسهما معا، فوجئت السيدة بطفلها يسحب قطة بحبل مربوط في عنقها.

وقالت السيدة السعودية إنها وجارتها تفقدتا القطة فتبين لهما أنها ميتة، وعندها دخلت الجارة في نوبة بكاء وتشنج، وطلبت منها ومن طفلها مغادرة المنزل فورًا، لافتة إلى أنها حاولت تهدئة جارتها لكن دون فائدة ما اضطرها للخروج مع ابنها من المنزل.

وأوضحت أنها قامت بإبلاغ زوجها بالحادثة، فوعد بشراء قطة بديلة للجارة، لكن صاحبة القطة رفضت، مبررة أن قطتها من نوع ”شيراز“ وتعيش معها منذ 4 سنوات وأنها لن تقبل بمبلغ أقل من 10 آلاف ريال (2,700 دولار) كتعويض.

وأضافت أنه بعد مفاوضات وتدخل من زوج السيدة العربية وافقت الأخيرة على مبلغ 3 آلاف ريال كتعويض عن قطتها.