انتحار مراهقة مغربية أمام أنظار الناس (فيديو)

أقدمت فتاة (18 عامًا) على الانتحار من فوق صخرة بحرية عل كورنيش مدينة أسفي المغربية المطلة على المحيط الأطلسي، وانتبه بعض الأشخاص لتواجدها في مكان خطير دون أن يحاول أحدهم التدخل لمساعدتها.

ووثقت كاميرا مراقبة تفاصيل الحادثة التي وقعت أمس الخميس، في مكان لا يخلو عادة من الناس لقربه من المدينة العتيقة، كما يوجد مقهى في الجهة المقابلة للبحر ويرتاده الكثيرون.

وانتشلت عناصر الحماية المدنية جثة الفتاة، ونقلتها إلى ثلاجة الموتى بالمستشفى، فيما فتحت أجهزة الأمن تحقيقًا بالحادثة.

وذكرت مواقع محلية مغربية أن والدة الفتاة تحدثت للشرطة عن تلقي ابنتها التي كانت تعمل في أحد المطاعم، تهديدات من أحد الأشخاص بسب صور خاصة بها، لكن لم تأكد المصادر الأمنية هذه المعلومات.