كوريا الجنوبية.. سقوط مروحية في البحر وفقدان 7 أشخاص

سقطت مروحية تابعة لكوريا الجنوبية، في البحر قبالة جزر دوكدو، المتنازع عليها مع اليابان.

وقال مسؤول بإدارة الإطفاء في كوريا الجنوبية، إن طائرة تابعة للإدارة تقل 7 أشخاص سقطت في البحر، في وقت متأخر من مساء يوم الخميس.

وقالت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء، إن خفر السواحل الكوري الجنوبي وزوارق خاصة تمشط المنطقة بحثًا عن ناجين في حين أرسلت وزارة الدفاع أيضًا سفنًا وطائرات وغواصين للمساعدة في عملية الإنقاذ.

وأفاد مسؤول بإدارة الإطفاء بأن الطائرة الهليكوبتر، التي كانت تقل مريضًا إلى مستشفى في البر الرئيسي لكوريا الجنوبية، سقطت بعد قليل من إقلاعها من دوكدو.

وتسمى الجزر تاكيشيما باليابانية. وتسيطر عليها كوريا الجنوبية بواسطة فرقة صغيرة من خفر السواحل.