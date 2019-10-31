ضبط السائق المتسبب بوفاة الشقيقين الإماراتيين ”سعيد وماجد“

تمكنت شرطة رأس الخيمة في دولة الإمارات من ضبط سائق من جنسية آسيوية تسبب في وقوع حادث انحراف وتدهور مركبة أسرة مواطنة، ما أسفر عن وفاة شقيقين وإصابة 4 سيدات إصابات بليغة على شارع محمد بن زايد.

وكان السائق الآسيوي قد تسبب بوفاة الشقيقين ماجد الياحد (23 سنة) وسعيد الياحد (11 سنة) في حادث مروري وقع في 17 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وحاول الهروب من الإمارة بعد وقوع الحادث، لكن الشرطة نجحت في ضبط السائق المتهور بعد عمليات تحرٍّ مكثفة.

وقال اللواء علي عبد الله بن علوان النعيمي، قائد عام شرطة رأس الخيمة، عبر حساب الشرطة في ”تويتر“: ”تم تشكيل فرق عمل متخصصة مرورية وبحث وتحرٍّ بعد الحادث فورًا وبالتعاون والتنسيق مع شرطة دبي وشرطة أم القيوين، وبعد استكمال إجراءات التخطيط والتدقيق والبحث والتحري وأخذ إفادات الشهود والمصابين من ضحايا الحادث، تم ضبط المتسبب وتمت إحالته إلى نيابة السير والمرور لاستكمال إجراءات القضية، لتقديمه للعدالة“.