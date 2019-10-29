مصر.. محصل التذاكر : لم أجبر الشابين على القفز من القطار

أنكر محصل تذاكر قطار الإسكندرية ـ الأقصر تهمة إجبار شابين على القفز من القطار وهو يسير بسرعة بسبب عدم دفعهما ثمن التذكرتين، ما أدى إلى مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقال مجدي همام، محصل قطار ”الإسكندرية – الأقصر“ أمام النيابة العامة أثناء التحقيقات في القضية التي هزت الرأي العام في مصر: ”فوجئت بشابين يقفان في وسط عربة ركاب الدرجة الأولى، وطالبتهما بسداد قيمه تذكرتين، وامتنعا عن السداد بأسلوب غير لائق، فالتزمت بكوني موظفًا في هيئة السكك الحديدية باتباع إجراءات إدارية بمطالبتهما بالسداد أو تسليمهما إلى الجهات المختصة“.

وتابع: ”أنا معملتش أي حاجة والشابين هما اللي قفزوا وفتحوا باب القطار عشان مش معاهم فلوس التذكرة“.

وأردف المحصل:“ربنا يرحم الشاب الضحية ويسكنه فسيح جناته، وأنا لم أقصد التعرض له في أي شيء، ولكن هو وزميله انفعلا في الكلام معي، وأرادا الخروج من القطار أمام جميع الركاب من خلال القفز أثناء سير القطار“ .

ونفى المحصل أمام النيابة العامة قيامه بإجبارهما على القفز أو سعيه لدفعهما بيده من أبواب القطار، وأضاف: ”نحن بشر، ونعرف يعني إيه إنسانية التصرف والتعامل مع الشباب، وإنسانية أي شخص تمنعه من دفعهما، ولكنهما تسرعا في القفز إلى خارج القطار بقرية دفرة عقب تحركنا من محطة طنطا“.

ووجهت النيابة العامة إلى المحصل تهمة ”القتل بالترويع“، واستمعت إلى أقوال الشاب أحمد سمير الناجي من الواقعة، والذي أدان في أقواله المحصل، وأفاد بأنه أجبرهما على القفز بسبب عدم سداد التذاكر، بجانب تهديده لهما بتسليمهما إلى الشرطة.

يذكر أن الحادث أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد مصرع شخص وإصابة آخر، سقطا من القطار أثناء سيره.

وقررت النيابة العامة حبس المحصل وصدر قرار بحبسه 4 أيام وجارية التحقيقات معه وسماع أقوال شهود عيان.