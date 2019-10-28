وزير النقل المصري يقرر صرف تعويضات لأهالي ضحيتي ”التذكرة القاتلة“

قدم وزير النقل المصري المهندس كامل الوزير، اعتذارًا رسميًا لأهالي ضحيتي ”التذكرة القاتلة“ في حادث القطار الذي راح ضحيته شاب وأصيب آخر، مشيرًا إلى أنه سيتوجه غدًا إلى مسكن المتوفي لتقديم واجب العزاء والتوجه إلى مدينة طنطا لزيارة الشاب المصاب وتقديم الاعتذار والاطمئنان عليه.

وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج ”على مسؤوليتي“ تقديم الإعلامي أحمد موسى، المذاع على فضائية ”صدى البلد“، أنه لن يسمح بتكرار الحادث مرة أخرى، وأنه سيتم محاسبة المخطئ، ولن يتم التستر على أي مخالفة أو مخالف في وزارة النقل.

وأوضح أنه تم القبض على المحصل، وجاري التحقيق معه في النيابة العامة بتهمة الإهمال الجسيم، مؤكدا أنه لن يسمح بأي عضو فاسد في المنظومة ككل.

وأكد أنه تم توقيع بروتوكول مع دولتي ألمانيا وروسيا لعقد دورات تدريبية لسائقي القطارات وإعادة تأهيلهم نفسيًا وكيفية التعامل مع الركاب، مشيرًا إلى أنه يتم وقف من يثبت تعاطيه المخدرات 6 أشهر، والفصل نهائيًا في حالة تكراره الواقعة.

وكان فيديو قد جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي لمشادة داخل قطار بعد إصرار المحصل على قفز شابين من القطار المسرع، لعدم امتلاكها تذاكر ولا نقود ما أسفر عن مقتل شاب وإصابة آخر.