مصري يفارق الحياة أمام القاضي في المحكمة

لفظ شاب مصري أنفاسه الأخيرة في المحكمة أمام القاضي، بعد أن جاء إليها ليتحاكم بسبب قتله والده، الذي رفض إعطاءه 300 جنيه لشراء المخدرات.

وفي التفاصيل، تلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغًا بالعثور على جثة رجل يُدعى جلال فهمي (61 عامًا)، مصابًا بجرح قطعي بالرقبة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم، التي صرحت بالدفن.

وكشفت التحقيقات وقتها أن مرتكب الجريمة هو نجل المجني عليه ويدعى محمد (37 عامًا)، وهو مسجل خطر، حيثُ ألقي القبض عليه وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة في شهر تموز/يوليو الماضي، بعد أن رفض والده إعطاءه 300 جنيه، لشراء مواد مخدرة فقرر أن ينتقم منه.

وأثناء ذهاب المتهم أمس الأول لحضور جلسة تجديد الحبس أمام قاضي المعارضات في محكمة الجنح، سقط على الأرض ولفظ أنفاسه الأخيرة ليلحق بوالده، وقررت النيابة العامة حفظ القضية بعد وفاه المتهم.

وزادت معدلات الجريمة في مصر، لعدة أسباب منها تردي العامل الاقتصادي، أو الخلافات الأسرية والعائلية، أو السعي وراء الشهوات وتعاطي المخدرات.