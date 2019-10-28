اختفاء صياديْن إيرانيّين قرب بحر عمان‎

قال مسؤولون محليون في محافظة هرمزغان جنوب إيران، اليوم الإثنين، إن اثنين من صيادي المحافظة اختفيا، منذ يوم أمس، قرب مياه بحر عمان.

وقال حاكم مدينة جاسك المطلة على الخليج محمد رادهر، للوكالة الرسمية الإيرانية ”إيرنا“: ”اختفى صيادان من أهالي محافظة هرمزغان قرب مياه بحر عمان منذ يوم أمس وما زالا مفقودين“.

وميناء جاسك يقع على الساحل الشمالي لخليج عمان في منطقة مكران.

ووفقًا للوكالة الرسمية الإيرانية، تشير بعض المعلومات الواردة من مصادر غير رسمية إلى أن ”قارب الصيادين تحطم، ومن المحتمل أنه أبحر إلى المياه الدولية بسبب سوء الأحوال الجوية والبحرية وتدفق المياه الشديد“.

وقال حاكم مدينة جاسك: ”على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة للعثور على الصيادين الاثنين، لا يوجد حتى الآن أخبار عنهما، ولكن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة“.