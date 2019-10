الهند.. سباق مع الوقت لإنقاذ طفل عالق في بئر عميقة (صور وفيديو)

دخل مسعفون في سباق مع الوقت يوم الاثنين، لإنقاذ طفل في الثانية من العمر عالق منذ أكثر من 72 ساعة في بئر يبلغ عمقها 26 مترًا في جنوب الهند، حسب ما أفاد مسؤولون.

وسقط الطفل في الهوّة البالغ قطرها 30 سنتيمترًبا بعد ظهر يوم الجمعة، عندما كان يلعب في جوار بيته في تيروشيرابالي في ولاية تاميل نادو.

It has been over 50 hours and efforts to save a 2-year-old from a borewell continue in Trichy, Tamil Nadu

Surjith fell into borewell on Friday evening while playing. At least 10 efforts have been made so far to lift the toddler pic.twitter.com/0REnbo6324

