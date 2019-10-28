الهند.. سباق مع الوقت لإنقاذ طفل عالق في بئر عميقة (صور وفيديو)

المصدر: إ ف ب

دخل مسعفون في سباق مع الوقت يوم الاثنين، لإنقاذ طفل في الثانية من العمر عالق منذ أكثر من 72 ساعة في بئر يبلغ عمقها 26 مترًا في جنوب الهند، حسب ما أفاد مسؤولون.

وسقط الطفل في الهوّة البالغ قطرها 30 سنتيمترًبا بعد ظهر يوم الجمعة، عندما كان يلعب في جوار بيته في تيروشيرابالي في ولاية تاميل نادو.

It has been over 50 hours and efforts to save a 2-year-old from a borewell continue in Trichy, Tamil Nadu Surjith fell into borewell on Friday evening while playing. At least 10 efforts have been made so far to lift the toddler pic.twitter.com/0REnbo6324 — Hindustan Times (@htTweets) October 28, 2019

وسرعان ما وضع أنبوب لتزويده الأكسجين وقيست حرارة جسمه بواسطة أداة خاصة.

وكان سوجيت ويلسون فاقدا للوعي لكن يتنفّس حتى صباح الأحد، إلا أنه تعذّر على المسعفين التحقّق من وضعه بعد ذلك الحين.

وعلق الطفل في بادئ الأمر عند مستوى تسعة أمتار قبل أن ينزلق إلى قاع البئر في وضعية أفقية.

وقال كبير المسؤولين في الموقع جوهرلال نهرو ”إنه سباق مع الوقت“.

وحفر العمّال حفرة موازية للبئر الأحد لكن آلة الحفر انكسرت على عمق تسعة أمتار بسبب الأرض الصخرية.

وفشلت محاولاتهم استخدام أجهزة روبوتية لشدّ حبل حول معصم الطفل يوم الأحد.

وهذه الواقعة هي أحدث فصول الحوادث التي تطال أطفالًا يسقطون عَرَضًا في آبار مهملة في مناطق ريفية في الهند.

وفي العام 2006، تصدّرت مجريات إنقاذ ولد في السادسة الأخبار بعد انتشاله سالمًا من بئر عمقها 18 مترًا علق فيها زهاء 48 ساعة.