كانت متجهة إلى أبوظبي.. طائرة مصرية تهبط اضطراريًا في الرياض لإنقاذ حياة راكب

هبطت طائرة مصرية كانت متجهة إلى أبوظبي، اضطراريًا في مطار الرياض، لإنقاذ حياة راكب تعرض لأزمة صحية مفاجئة.

وأوضحت شركة مصر للطيران في بيان، أنه ”في رحلة الشركة رقم (MS 914)، التي أقلعت من مطار القاهرة متجهه إلى أبوظبي، قرر قائد الطائرة تغيير مسارها والهبوط اضطراريًا في مطار الرياض لإنقاذ حياة أحد الركاب إثر تعرضه لأزمة صحية على متن الرحلة، وأجرى طاقم الرحلة الإسعافات الأولية له“.

وفور الوصول إلى مطار الرياض، تم استدعاء الإسعاف وإنزال الراكب لتلقي العلاج، ثم أقلعت الطائرة من جديد لاستكمال رحلتها إلى مطار أبوظبي.

وأضاف البيان: ”مصر للطيران تضع فى اعتبارها مثل هذه الحالات الإنسانية، ولا تتوانى لحظة واحدة في اتخاذ أي قرارات تتعلق بسلامة عملائها، حتى لو أدى ذلك إلى تأخير الطائرة أو عدم إقلاعها في الموعد المحدد، خاصة أن راحة عملائنا وسلامتهم على قمة أولوياتنا دون الوضع في الاعتبار أي أعباء مادية قد تتكبدها الشركة في مثل هذه الحالات“.