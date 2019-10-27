سائق متهور يحطم بسيارته محطة وقود أمريكية (فيديو)

أظهر مقطع فيديو سائق سيارة اصطدم بسيارته بمحطة وقود في ولاية ميتشغان بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونشرت صحيفة ”فوكس نيوز“ أن سائق السيارة – وهو ويليام إدموندز، 24 عامًا – كان يقود بشكل جنوني، ففقد السيطرة على عجلة القيادة واصطدم بمحطة الوقود وحطمها تمامًا.

وأخبر ويليام الشرطة بعد القبض عليه أنه كان يريد تجربة الإطارات الجديدة بسيارته وهي تدور بزاوية 180 درجة، وذلك وفقًا لما نشرته صحيفة “ إيه بي سي 12″.

كما أظهر الفيديو تحطم محطة الوقودOrtonville BP والمتجر الملحق بها في تمام الساعة 2:30 صباحًا، حيث تناثر الزجاج والأرفف والمنتجات الغذائية وزجاجات النبيذ في كل مكان.

ومن خلال لقطات الفيديو يمكن رؤية السائق المتهور وهو يسقط على الأرض أثناء محاولته نزع اللوحة المعدنية الخاصة بسيارته لطمس هويته وحتى لا تعثر الشرطة عليه، ثم ينهض ويتجه خارج المتجر وهو في حالة من الذهول والصدمة ثم يهرب بعيدًا.

لم ينتج عن الحادث أي خسائر بشرية غير أن انسكاب زجاجات النبيذ أدى لتسرب بسيط تحت شاحنة صغيرة مسببًا غيمة صغيرة من الدخان، وذلك ما أكده مكتب شريف مقاطعة أوكلاند.

واستمر المحققون في البحث عن السائق في محل إقامته في بلدة جروفلاندز، واعتقلوه عندما عاد إلى منزله بعد حوالي 13 ساعة من الحادث.

وأفاد أحد الزبائن الدائمين لمحطة الوقود، بأنه شاهد ويليام قبل الحادث بمدة بسيطة وهو يشتري زجاجة جعة. واعترف ويليام للشرطة أنه لم يقصد فعل ذلك وأنه قام بانتزاع لوحة الأرقام لخوفه الشديد من عواقب فعلته، وأكد أنه اشترى زجاجة الجعة ولكن لم يتناولها ولم يرتكب الحادث وهو مخمور.

ووجه مكتب المدعي العام لمقاطعة أوكلاند لويليام تهمة القيادة المتهورة والهرب من مكان الحادث وتم تغريمه 5000 دولار كفالة وأُمر بعدم العودة أبدًا إلى محطة الوقود والخضوع لاختبار الكحول والمخدرات مرتين كل أسبوع.