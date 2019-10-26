مصرع سائح إسرائيلي غرقًا في سيناء

لقي سائح إسرائيلي مصرعه غرقًا أثناء ممارسته السباحة في محافظة جنوب سيناء، شمال شرق مصر.

جاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الإسرائيلية نشرته صفحتها على فيسبوك ”إسرائيل تتكلم العربية“، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من السلطات المصرية بشأن الحادث.

وقال البيان إن ”مواطن إسرائيلي يبلغ من العمر 82 عامًا، وتعرض للغرق عندما كان يمارس السباحة في منطقة رأس أبو جالوم في مدينة دهب في سيناء“.

وأشار إلى أن قسم رعاية المواطنين في الخارح في القسم القنصلي بوزارة الخارجية والقنصل الإسرائيلي في القاهرة دودو بن خليفا يعملون على نقل جثمان الغريق إلى إسرائيل.