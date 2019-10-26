مصرع فتاة بعد سقوطها من الطابق 17 أثناء التقاط ”سيلفي“ في دبي

لقيت فتاة آسيوية تبلغ من العمر 16 عامًا مصرعها، اليوم السبت، بعد سقوطها من الطابق 17 بأحد الأبراج في شارع الشيخ زايد بمدينة دبي، وذلك أثناء محاولتها التقاط صورة ”سيلفي“ وهي جالسة على حافة شرفة الشقة التي كانت تقطنها مع أسرتها.

وأفاد مدير إدارة الإعلام الأمني بشرطة دبي العقيد فيصل القاسم أن ”الفتاة كانت تحاول تصوير نفسها في لقطة (سيلفي)، حيث كانت واقفة فوق كرسي وهي تجلس على حافة الحاجز الموجود في بلكونة الشقة“.

وأوردت صحيفة ”البيان“ أن ”شقيقة الفتاة شاهدتها وهي تحاول أخذ لقطة لنفسها مع خلفية المنظر الخارجي العلوي في الطابق الـ 17، فاختل توازنها بطريقة مفاجئة ما أدى لانزلاقها من فوق الكرسي الذي كانت تقف فوقه، وسقوطها للخارج من الأعلى، بينما سقط هاتفها في الشرفة بشكل دراماتيكي مثير، حيث فارقت الحياة في نفس اللحظة“.

ودعا العقيد القاسم أفراد المجتمع إلى ”ضرورة توخي الحيطة وأخذ الحذر من مثل هذه التصرفات، وإلى ضرورة مراقبة الآباء لتصرفات الأبناء“.

وتابع: ”في أغلب الأحيان يكون تنبيهنا حول خطورة استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، أما اليوم فإننا بصدد حادثة مختلفة ومؤسفة بسبب الموبايل أيضًا، حيث كانت ضحيتها فتاة لم يتجاوز عمرها 16 ربيعًا؛ بسبب لقطة سيلفي“.