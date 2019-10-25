السعودية.. مصرع شرطي مرور إثر حادث سير مروّع عقب انتهاء عمله (صور)

لقي شرطي مرور مصرعه، مساء اليوم الجمعة، إثر حادث سير وقع على أحد الطرقات في منطقة الباحة غرب السعودية، بعد وقت قصير من انتهاء عمله وتوجهه للمنزل.

وقالت تقارير محلية إنّ الشرطي خرج من عمله، مساء اليوم الجمعة، وتوجه نحو منزله، قبل أن يحدث تصادم بين مركبته وشاحنة كانت تسير على طريق ”الباحة – بلجرشي“.

وحضرت فرق الإسعاف إلى موقع الحادث فور تلقيها بلاغًا بوقوعه، ونقلت شرطي المرور المصاب في الحادث إلى مستشفى الملك فهد بالباحة، إلا أنه قضى متأثرًا بإصابته البليغة.

وتسجل السعودية، وعدد سكانها نحو 32 مليونًا، أحد أعلى معدلات الوفيات بسبب حوادث الطرق في العالم.

وبحسب الإحصاءات يبلغ عدد ضحايا حوادث المرور 15 إلى 20 شخصًا يوميًا في عموم المملكة، بالرغم من الجهود التي تبذلها السلطات المختصة من خلال سن تشريعات صارمة لمخالفي قواعد المرور، وتحسين الطرقات وتوسعتها، وتنظيم حملات توعية في المجتمع بمخاطر السرعة الزائدة.