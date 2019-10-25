وفاة عاملين في انفجار مصنع تركي في الجزائر

أعلنت مصادر جزائرية، اليوم الجمعة، عن وفاة عاملين في انفجار طال المركب الصناعي التركي بمنطقة بطيوة التابعة لمحافظة وهران، الواقعة على بعد نحو 400 كيلومتر غرب العاصمة الجزائر.

وبحسب المعلومات الأولية المتوفرة، فإنّ انفجارًا غامضًا طال فرنًا رئيسيًا لصهر الحديد في المركب الصناعي التركي ”توسيالي“، ما أسفر عن مصرع عاملين، لم يتسن التعرّف على جنسيتهما، بينما جرى إنقاذ عامل ثالث أصيب بجراح خطيرة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقًا لتحديد ملابسات الحادث، علمًا أنّ مصنع ”توسيالي“ شهد احتقانًا كبيرًا منذ مطلع العام الجاري، وفي أعقاب إضراب مزمن استمرّ لنحو 4 أسابيع، طردت إدارة المتعامل التركي، العشرات من العمال الجزائريين.

وشهدت منطقة بطيوة الصناعية في الـ2 من شهر تموز/يوليو الماضي، انفجارًا غامضًا تبعه حريق في أكبر مصنع للغاز المسال بالجزائر .

وتعرضت مصانع مجمع سوناطراك المملوك للحكومة، لـ4 انفجارات كبيرة منذ عام 2004، ما كلّف أكبر مجمع للطاقة في الجزائر خسائر كبيرة.