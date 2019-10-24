مجهولون يحرقون مركبة رجل أمن بالسعودية (صور)

أحرق مجهولون سيارة رجل أمن بمحافظة الخرج، في المملكة العربية السعودية.

وسيطر رجال الدفاع المدني على الحريق، الذي اندلع في سيارة مواطن يعمل في أحد القطاعات الأمنية، كانت متوقفة في فناء منزله، وذلك قبل امتداده إلى داخل البيت.

ووفق صحيفة ”سبق“ المحلية، فإن التحقيقات الأولية أكدت أن الحادثة متعمدة، حيث تبين أن مجهولين ترصّدوا لرجل الأمن، وبعد مغادرة منزله كسروا الباب الآلي للمنزل وحطموا الزجاج الأمامي للمركبة، قبل أن يضرموا النار فيها، ما أدى إلى تفحمها بالكامل.

وتكثف الجهات الأمنية البحث عن الفاعلين لضبطهم.

يذكر أن البلاغ ورد إلى الدفاع المدني، يوم الإثنين الماضي، بعد أن قال شخص إن هناك حريقًا شبّ في مركبة جاره التي تقف وسط منزله، حيث توجهت فرق الدفاع إلى هناك وتمكنت من إخماد الحريق.