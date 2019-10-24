دب ضخم يحاول افتراس مدربه خلال عرض في روسيا (فيديو)

تعرَّض مدرب سيرك إلى هجوم مفاجئ من دب خلال عرض في روسيا أمام عشرات المتفرجين والأطفال، الذين أصيبوا بالذعر.

وكان العرض يتم بصورة طبيعية وسط استمتاع المتفرجين بالفقرة، عندما كان الدب يدفع عربة يدوية بينما يقف على قدميه الخلفيتين. إلا أن العرض المسلي سرعان ما تحول إلى فقرة رعب، إذ يكشف الفيديو الذي نشرته صحيفة ”ميرور“ البريطانية، لحظة انقضاض الدب الضخم على مدربه وتثبيته على الأرض ومحاولته افتراسه أمام الجمهور المذعور في سيرك بـ“جمهورية كاريليا“ الروسية.

ووسط ما سببته الواقعة من رعب في المكان، خاصة مع عدم وجود حاجز يفصل بين الجمهور والعرض الحي، تمكن أحد المتفرجين من تسجيل الواقعة.

وفي الفيديو، يمكن رؤية المدرب وهو يرشد الدب لتنفيذ الحيلة التي تطلبت منه الوقوف مثل البشر، إلا أن الحيلة استفزت الدب الذي يبلغ وزنه 272 كغم على ما يبدو، وسرعان ما هاجم مدربه.

وحاول مساعدو المدرب إبعاد الدب عن المدرب من خلال ركله بضع مرات وباءت محاولاتهم بالفشل، إلا أن التقارير ذكرت أنهم تمكنوا من السيطرة على الدب الهائج باستخدام جهاز صاعق بينما نجا المتفرجون بحياتهم.

وعن الواقعة، قالت غالينا غورييفا 27 عامًا، التي سجلت ما حدث: ”لا زلت أرتجف مما حدث، لقد صُدمت لعدم وجود سياج لسلامة المتفرجين، فالدب كان ضخمًا للغاية“، وقال آخر: ”كان دبًّا ضخمًا وفقدوا السيطرة عليه“.

وأضاف متفرج آخر: ”في البداية، ظن الجميع أن ما يحدث كان جزءًا من العرض، ولكن عندما بدأ مساعدو المدرب في ركل الدب وصعقه، بدأ الذعر يعم المكان، وسرعان ما ركض الناس هربًا“.

وأوضح الشهود أيضًا، أنه حتى بعدما تم صعقه، كان الدب يمشي في حالة هياج في أرجاء المكان؛ ما أثار مزيدًا من الرعب.

يجدر بالذكر أن هذا الدب يُطلق عليه اسم ”بو ليغد آند ذا وييل بارو“، ويعد من أبرز معالم الجذب في سيرك ”أنشليتش تينت“.

وحتى الآن، أوضحت التقارير أن المدرب أُصيب بعدّة جروح، دون تقديم تفاصيل أخرى عن حالته، كما أطلقت الشرطة ومسؤولو السلامة المحلية تحقيقًا في الواقعة.

وتعد عروض الحيوانات الحية شائعة جدًا في روسيا، وذلك على الرغم من الحملات المتنامية التي تنادي بحظر مثل هذه العروض.