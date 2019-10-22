بطريقة وحشيّة.. فتاة تقتل شقيقتها في منزل عشيقها بـ190طعنة (صور)

أمرت محكمة في مدينة سان بطرسبرغ في روسيا، بسجن شابة روسية في مستعمرة عقابية نائية لمدة 13 عامًا، وذلك لإقدامها على قتل شقيقتها عارضة الأزياء بطريقة بشعة، بسبب الغيرة منها.

وعاشت اليزافيتا دوبروفينا البالغة من العمر 22 عامًا، مع شقيقتها الأصغر منها بـ3 أعوام، ستيفانيا، طوال حياتهما في دار للأيتام.

وقتلت اليزافيتا، شقيقتها الأصغر عندما كانت الأخيرة في منزل عشيقها اليكسي فاتيف (44 عامًا)، حيث استغلت خروجه للتسوق، ثم أقدمت على طعنها أكثر من 190 طعنةً، باستخدام سكين حتى الموت، لتطال كافة أعضائها، وتسببت بقطع إحدى أذنيها، واقتلاع عينيها.

وقال فاتيف، إنه عندما عاد إلى المنزل وجد جثة ستيفانيا عاريةً ومخضبة بالدماء، حيث احتجز اليزافيتا ومنعها من الفرار، قبل تسليمها للشرطة، بحسب صحيفة ”ميرور“ البريطانية.

واعتقلت الشرطة إليزافيتا لارتكابها جريمة القتل المروعة في عام 2016، حيث أرسلت آنذاك للعلاج النفسي الإلزامي، وفي هذا العام أصبحت جاهزة نفسيًا لمواجهة محاكمتها.